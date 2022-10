Dove vedere Torino-Milan, Tv e Streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE TORINO-MILAN. Continua il periodo di fuoco per il Milan di Pioli. Dopo aver vinto nettamente in settimana contro la Dinamo Zagabria, i rossoneri domani affronteranno una squadra tutt’altro che da sottovalutare come il Torino di Ivan Juric.

Il Milan dovrà continuare questa striscia positiva per restare in corsa Scudetto e seguire il Napoli, capolista, che giocherà questo pomeriggio alle 15.

QUANDO SI GIOCA TORINO-MILAN

Il match valido per la dodicesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 30 ottobre allo stadio Olimpico di Torino. Calcio d’inizio fissato per le ore 18. A dirigere la gara sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Di Vuolo e Yokoshikawa, quarto uomo Maresca. Al VAR Aureliano.

La partita sarà tramessa in esclusiva da DAZN. Sarà dunque visibile sulle smart tv compatibili con l’applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5. In alternativa, basterà essere in possesso di una TIMVISION BOX o di un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per la visione in Streaming invece basterà entrare nell’applicazione di DAZN su dispositivi IOS o Android. In alternativa la partita potrà essere seguita direttamente sul sito ufficiale della piattaforma

PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

In vista della sfida di settimana prossima contro il Salisburgo, decisiva in ottica passaggio del turno, Pioli sta studiando alcune possibili rotazioni.

Pronto Origi dal primo minuto per far rifiatare Giroud, che tornerà invece titolare in Champions League. Stesso ragionamento per Kjaer, che contro il Torino verrà sostituito da Gabbia.

Pobega verrà confermato domani sera, mentre contro il Salisburgo pronto Bennacer. Sulla trequarti invece ballottaggio apertissimo tra Brahim Diaz e De Ketelaere.

MILAN (4231): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Pobega, Tonali; Messias, Brahim/De Ketelaere, Leao; Origi.