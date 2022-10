Sei qui: Home » Copertina » Torino e Salisburgo, rotazioni in vista per il Milan: le scelte di Pioli

Tanti punti in palio e nessuna voglia di abbassare la guardia. Considerati tutti questi impegni ravvicinati, la gestione delle energie sarà fondamentale.

Stefano Pioli sta pensando a quali possano essere le rotazioni da fare domani sera contro il Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, Divock Origi si candida nuovamente ad un posto da titolare.

Da qui in poi il suo impiego sarà cruciale per far rifiatare Olivier Giroud, alle prese con gli straordinari in questo inizio di stagione. Il francese tornerebbe poi dal primo minuto contro il Salisburgo.

Origi Milan Torino

Le rotazioni di Pioli

La stessa cosa varrà per Kjaer, che contro il Torino verrà sostituito da Gabbia, per poi riprendersi il suo posto da titolare in Champions League.

Pobega verrà confermato domani sera, mentre martedì sera al suo posto giocherà Bennacer. Sulla trequarti invece ballottaggio apertissimo tra Brahim Diaz e De Ketelaere.

A meno di colpi di scena, i giocatori che verranno confermati in entrambe le sfide saranno Tatarusanu, Kalulu, Theo, Tomori, Tonali, Leao e Messias.

Probabili formazioni del Milan

CONTRO IL TORINO: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Pobega, Tonali; Messias, Brahim/De Ketelaere, Leao; Origi

CONTRO IL SALISBURGO: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim/ De Ketelaere, Leao; Giroud