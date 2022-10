Sei qui: Home » News » Dove vedere Verona-Milan in TV e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE VERONA-MILAN Dopo la sconfitta casalinga contro il Chelsea, il Milan riparte in campionato dalla vittoria dello scorso weekend sulla Juventus, con l’obiettivo di continuare la sua corsa alla vetta della classifica.

La sfida del Bentegodi infatti, dal punto di vista della classifica, vale molto per entrambe le formazioni, perché i padroni di casa non possono commettere altri passi falsi e devono necessariamente trovare un po’ di stabilità e si affideranno al nuovo tecnico Bocchetti.

L’appuntamento è fissato per domenica alle 20:45, nel 10° turno di Serie A che sarà inaugurato dal match delle 15:00 tra Empoli e Monza di sabato.

Dove vedere Verona Milan in TV e streaming

Dove vedere Verona-Milan. A poco meno di 48 ore dalla sfida tra gialloblù e rossoneri, è bene fare un po’ di chiarezza su dove sarà possibile seguirla.

La gara, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, sarà visibile su DAZN in streaming live e on demand.

Milan Juve Serie A

L’app è disponibile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco quali PlayStation e Xbox, ma anche sui dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Per la visione streaming del match, che sarà commentato dal tandem composto da Pierluigi Pardo e Marco Parolo, basterà invece collegarsi sul sito DAZN o scaricare l’app dell’emittente sui propri dispositivi mobili.

Le probabili formazioni

Queste le possibili scelte tecniche dei due allenatori:

Verona (3-4-1-2): Montipò; Gunter, Hien, Cabal; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Verdi, Hrustic; Henry

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Díaz, Leao; Giroud

Gabriella Ricci