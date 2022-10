Dura critica del giornalista su De Ketelaere: “Ha una carenza di personalità!”

“Charles deve fare di più, lo sa anche lui. Ha la qualità per incidere nella nostra fase offensiva” ha detto mister Stefano Pioli dopo il rendimento di ieri di Charles De Ketelaere.

Uscito a testa bassa dal campo per il clamoroso gol sbagliato a due passi dalla porta, e senza prendersi gli applausi dei tifosi insieme al resto della squadra, il calciatore belga sta già facendo discutere per le sue prestazioni.

In estate è stato l’affare più agognato dai rossoneri, che però adesso potrebbero ritrovarsi a dover gestire un grattacapo imprevisto, anche se il tecnico sembra non avere intenzione di arrendersi: “Dobbiamo rispettare i tempi di crescita e inserimento. Si tratta di un percorso che necessita di tempo e volontà“.

De Ketelaere Milan Calciomercato

L’ATTACCO DI RAVEZZANI A DE KETELAERE

In un tweet pubblicato sul suo profilo, è stato il giornalista Fabio Ravezzani a commentare personalmente il periodo delicato del giovane attaccante, facendo una durissima critica su di lui: “C’è un problema CDK al Milan? Sì. Giusto dire che gli serve tempo come a molti giovani. Però non sono carenze tecniche, ma di personalità. Se non ce l’hai non te la puoi dare e il rendimento peggiora anziché migliorare. Unica ricetta farlo giocare molto e sperare si sblocchi“.

C’è un problema CDK al Milan? Sì. Giusto dire che gli serve tempo come a molti giovani. Però non sono carenze tecniche, ma di personalità. Se non ce l’hai non te la puoi dare e il rendimento peggiora anziché migliorare. Unica ricetta farlo giocare molto e sperare si sblocchi. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 23, 2022

Gabriella Ricci