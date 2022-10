Sei qui: Home » News » Roma-Lecce, infortunio per Dybala: l’argentino in lacrime

La Roma è uscita vittoriosa dal match contro il Lecce. I capitolini si sono imposti per 2-1, grazie alle reti di Chris Smalling e Paulo Dybala. Inutile il pareggio temporaneo di Gabriel Strefezza.

Per la Roma, però, non è andato tutto rosa e fiori. Il secondo gol, che ha fissato il risultato sul 2-1 finale, è stato realizzato da Dybala su calcio di rigore, dopo che Askildsen ha atterrato Abraham in area di rigore. Sul dischetto va la Joya che spiazza Wladimiro Falcone.

Paulo Dybala, Roma

Nonostante la gioia del gol, però, l’argentino si è ritrovato vittima di un infortunio. Ha sentito tirare la coscia sinistra ed è uscito dal campo quasi in lacrime. L’immagine del fantasista della Roma in panchina con gli occhi lucidi ha fatto subito il giro del web.

In vista del Mondiale, che avrà inizio tra poco più di un mese, Dybala e la nazionale argentina dovranno incrociare le dita e sperare che la Joya potrà essere presente in Qatar. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a degli esami e probabilmente si saprà qualcosa in più.

Vittorio Assenza