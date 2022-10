Sei qui: Home » Copertina » Tegola Milan, stop per due titolari: cambi obbligati per Pioli

Brutte notizie per Stefano Pioli ed il Milan, si allunga la lista degli infortunati tra le fila dei rossoneri. Nel giro di pochi minuti, nel corso della gara del Castellani, hanno lasciato il campo prima Saelemaekers e poi anche Davide Calabria. Al loro posto sono entrati Rade Krunic e Pierre Kalulu (che si muoverà come terzino destro).

Il tecnico parmense ha già sprecato così due slot nei primi 45 minuti di gioco. Il capitano del Milan inoltre ha lasciato il terreno di gioco con una borsa del ghiaccio sulla coscia destra e con gli occhi visibilmente lucidi.

AC Milan Davide Calabria

In casa Milan sono momenti di grande preoccupazione, nelle prossime ore e ancor meglio nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni dei due in vista dei prossimi match. Il Diavolo affronterà il Chelsea in Champions League e la Juventus in Serie A. Inoltre Pioli deve fare già i conti con le assenze di Theo, Maignan e Origi tra gli altri, piove sul bagnato per i rossoneri.