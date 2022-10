Empoli-Milan tra campo e mercato, Maldini interessato al giovane talento!

Il Milan è pronto ad affrontare l’Empoli questa sera, ma lo farà senza Theo Hernandez. Il terzino francese ex Real Madrid è uscito non in condizioni ottimali nella gara contro il Napoli prima della sosta avendo riportato un infortunio muscolare (stiramento del lungo adduttore destro, ndr). Contro i toscani Pioli darà spazio a Ballo Touré, rimasto dopo i tanti dubbi sulla sua permanenza nell’ultima sessione di mercato estiva.

La dirigenza rossonera resta non del tutto convinta delle qualità del terzino ex Monaco, che la prossima estate presumibilmente dirà addio ai colori rossoneri. Al suo posto Maldini e Massara hanno messo gli occhi proprio su un talento dell’Empoli che oggi scenderà in campo: si tratta di Fabiano Parisi, italiano classe 2000 che si è messo in mostra nelle ultime due stagione.

Parisi

Il giocatore, finito nel mirino sia di squadre italiane che estere tra cui Fiorentina, Lazio e Nizza, ha un contratto in scadenza a giugno del 2025 e la sua valutazione, già importante, potrebbe alzarsi ulteriormente al termine dell’attuale Serie A. Di certo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi oggi avrà un motivo in più per guardare la partita e lo stesso Parisi sarà più stimolato nel mettere in campo una grande prestazione.