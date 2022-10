Sei qui: Home » News » Mondiali Qatar, ricompensa ai club per le convocazioni dei giocatori: cifra monstre!

Tra poco più di un mese inizieranno i tanto attesi Mondiali in Qatar, i primi nella storia ad essere giocati nella stagione invernale.

Questo obbligherà i maggiori campionati europei a fermarsi e a lasciar partire i propri giocatori che militeranno nelle rispettive Nazionali.

È noto che purtroppo l’Italia sarà assente per la seconda volta consecutiva. La selezione di Mancini infatti, dopo aver conquistato l’Europeo la scorsa estate, non è riuscita a superare la Macedonia del Nord che ha condannato gli Azzurri a non partecipare al Mondiale.

La FIFA ricompenserà ogni club che lascerà partire i propri giocatori con 215 milioni di euro, cifra simile a quella corrisposta per la scorsa edizione giocata in Russia nell’estate del 2018.

FIFA Mondiali Qatar

Lo riporta L’Equipe, il quotidiano francese secondo il quale le squadre di club riceveranno 10.280 euro al giorno per ogni calciatore convocato e saranno riconosciuti “a tutti i club per i quali il calciatore ha giocato nei due anni precedenti al Mondiale”.

Una cifra monstre quella garantita della FIFA, che assicura sollievo alle casse dei club costretti a ridurre le proprie entrate per tutta la durata della kermesse.

Francesco Buffa