Gasperini sminuisce il Milan? L’ha detto nel post partita con la Lazio!

L’Atalanta trova la prima sconfitta stagionale per mano di una Lazio a tratti perfetta, che aggancia proprio i bergamaschi a quota 24 punti in classifica.

Al termine del match, Giampiero Gasperini ha elogiato la squadra di Maurizio Sarri, definendola la squadra più forte affrontata al momento.

Tra le big i nerazzurri attualmente hanno giocato soltanto contro il Milan, pareggiando per 1 a 1 al Gewiss Stadium.

Dichiarazioni che quindi – forse involontariamente – “sminuiscono” in un certo senso i rossoneri, attualmente in testa alla classifica in attesa di Roma-Napoli.

GASPERINI, CHE ELOGIO ALLA LAZIO!

“Una sconfitta che ci sta tutta, contro una Lazio che ha fatto un primo tempo straordinario. Noi non siamo riusciti a limitare questo loro palleggio. Solo sul 2-0 siamo riusciti a fare qualcosa di buono. E’ una partita che per noi può essere molto importante, che può farci crescere. Forse non avevamo ancora trovato una squadra di questo livello“.

Poi continua: ““Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà sulle prime palle – ha continuato Gasperini. Nella seconda frazione abbiamo fatto meglio ma il secondo gol ci ha tolto fiducia. Per lunghi tratti la Lazio ha stradominato“.