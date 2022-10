“Spero vinca il Napoli”, l’ex Milan a sorpresa!

Negli ultimi due anni e mezzo il Milan è tornato a far parte delle squadre di vertice in Serie A e a giocare la Champions League, trofeo storicamente “amico” ai rossoneri.

Dopo un secondo posto dietro i cugini dell’Inter e uno scudetto vinto al fotofinish finendo davanti sempre ai nerazzurri, quest’anno la squadra di Pioli è di nuovo in corsa e tra le pretendenti al titolo.

Non solo. Infatti, a breve, scongiuri a parte, potrebbe arrivare anche l’accesso agli Ottavi di Finale di Champions League, dopo lunghi nove anni.

Un cammino di crescita e costanza, quello rossonero.

Milan o Napoli? Gattuso sceglie Spalletti

Getty Images, Gattuso, Milan, Napoli

In Campionato quest’anno il Milan dovrà fare i conti soprattutto con il Napoli, una squadra sempre nei piani alti della classifica negli ultimi anni ma che non riesce a vincere il titolo.

L’annata della squadra di Spalletti è fino ad ora perfetta, considerando il primato sia in Serie A e sia nel girone di Champions League.

Ad elogiare i partenopei ci pensa Rino Gattuso, ex allenatore dei campani ma anche ex cuore e rossonera.

Fermato da un giornalista de Le Iene , a Gattuso è stata fatta una domanda particolare: “Chi speri che vinca lo Scudetto questa stagione?

L’attuale allenatore del Valencia non ha avuto tentennamenti e ha subito espresso la sua preferenza per il Napoli.

“Spero vinca la squadra di Spalletti. Penso che dopo tantissimi anni, anche per come sta giocando, in questo momento se lo merita” ha dichiarato.

Per quanto sia stato legato al Napoli e a Napoli, Ringhio è stato una bandiera rossonera, dunque, la sua dichiarazione avrà fatto storcere il naso ai tifosi milanisti, ma anche a tutto l’ambiente rossonero.