Gazidis sui premi ricevuti dal Milan: “Siamo orgogliosi, ora abbiamo un obiettivo!”

Intervistato su Milan TV l’amministratore delegato e direttore generale del Milan Ivan Gazidis ha commentato i diversi premi vinti dai rossoneri al Gran Galà del Calcio.

Tra i calciatori premiati spicca quello di Rafael Leao, incoronato come miglior giocatore della stagione 2021-2022. Nella top 11 stilata come di consueto dall’AIC figurano anche i nomi di Maignan, Theo Hernandez, Tomori, lo stesso Leao e Pioli come miglior allenatore.

I rossoneri si sono aggiudicati inoltre anche il preio di miglior gol stagionale, andato a Hernandez grazie alla splendida rete di San Siro contro l’Atalanta.

Un vanto anche per Gazidis, che si è detto molto orgoglioso della sua squadra. Di seguito un estratto delle sue parole.

“È un grande orgoglio essere qui dopo una stagione speciale. Ricevere questi premi per noi è solo un’indicazione che ci dice che siamo sulla strada giusta. Vogliamo continuare così e vincere di più, la passata stagione è un orgoglio per tutti noi”

Di seguito la top 11 del campionato di Serie A 2021-2022, premiata in toto al Gran Galà del Calcio organizzato dall’AIC.

Ecco l’ideale formazione, schierata secondo lo schema 4-3-3:



Portiere – Maignan (Milan)



Difensore – Theo Hernandez (Milan)

Difensore – Tomori (Milan)

Difensore – Bremer (Torino)

Difensore – Di Lorenzo (Napoli)



Centrocampista – Barella (Inter)

Centrocampista – Brozovic (Inter)

Centrocampista – Milinkovic-Savic (Lazio)



Attaccante – Leao (Milan)

Attaccante – Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

Attaccante – Immobile (Lazio)

Allenatore – Pioli (Milan)

Migliore società – Milan

Miglior gol – Theo Hernandez (Milan) vs Atalanta