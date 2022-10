Sei qui: Home » Copertina » Giroud: “Sono orgoglioso di essere al Milan. Vogliamo farlo in questa Champions!”

Oliver Giroud ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Milan. Sarà una sfida speciale per lui: l’attaccante francese ritroverà i Blues e Stamford Bridge, stadio che ha rappresentato la sua casa per tre anni, dal 2018 al 2021.

Spetterà ancora a lui domani sera guidare l’attacco dei rossoneri. Alle sue spalle agiranno Leao, De Ketelaere e Krunic.

Queste le sue parole:

SUL RITORNO A STAMFORD BRIDGE: “Sono felice di tornare. Abbiamo dimostrato la nostra qualità con lo scudetto, adesso vogliamo farlo in Champions con umiltà ed mostrando le nostre caratteristiche”.

SULLA PARTITA: “Ho detto ai miei compagni che sono orgoglioso di essere qui con il Milan, difenderemo i nostri colori. Siamo pronti, il campo è meraviglioso e sarà una bella partita”.

SUI SUOI TRIONFI: “Vincere il mondiale con la Francia è stato pazzesco. La celebrazione con i tifosi dello scudetto anche. Vogliamo fare bene in questa Champions. L’obiettivo è vincere sempre, voglio di più con il Milan”.

SUI TIFOSI DEL CHELSEA: “Spero che i tifosi mi accolgano bene. Sono partito in buoni rapporti con il club, vedremo. I ragazzi li conosco, ma è una nuova squadra: sono sicuro che faranno una bella stagione in Premier League”.

SU AUBAMEYANG: “Non voglio sapere chi è più forte tra me e Aubameyang, io voglio solo vincere con il Milan. Lui è un attaccante forte, lo conosco, ma vince lo spirito di squadra non il singolo”