Giroud svela un retroscena: “Ho parlato con Ibrahimovic e abbiamo capito una cosa”

Alla vigilia di Chelsea-Milan, Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Mediaset. L’attaccante francese ha rivelato un particolare retroscena sulla sua età e sulla sua fame di gol. Protagonista di questo aneddoto anche Zlatan Ibrahimovic.

Giroud Ibrahimovic

Queste le sue parole:

SULL’ETÀ “Ho tanta fame. Parlando con Ibra, abbiamo notato che abbiamo la stessa volontà e determinazione. Vogliamo aiutare la squadra per dare la nostra esperienza ai più giovani. Se le nostre gambe sono a posto per continuare a giocare, sicuramente la nostra testa è pronta”.

SULLA CHAMPIONS LEAGUE: “Abbiamo dimostrato qualità in Italia vincendo lo Scudetto e ora vogliamo dimostrarla a tutta l’Europa. L’obiettivo è fare bene in Champions, perché l’anno scorso abbiamo i risultati non sono arrivati. Oggi abbiamo più esperienza ed una grande squadra. Dobbiamo giocare senza paura”.

SU EMPOLI-MILAN: “Per me è la vittoria anche dei giocatori che sono subentrati. Anche loro sono nel progetto, siamo tutti insieme verso l’obiettivo. Chi entra dà sempre il massimo per la squadra. L’abbiamo visto con Rebic, Brahim, Ballo e Krunic”.