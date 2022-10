Sei qui: Home » Copertina » Globe Soccer Awards, quante nomination per il Milan! I premi in palio

Si avvicina la data dei Globe Soccer Awards 2022, meeting annuale dedicato ai principali operatori del calciomercato, viene considerato uno degli eventi più esclusivi del mondo del calcio ed è anche un luogo di ritrovo per club, leghe e istituzioni dove incontrarsi e dibattere.

Globe Soccer Awards – I premi più importanti

I Globe Soccer Awards durante le varie edizioni si sono espansi sempre di più andando ad allargare il numero di categorie dei premi.

I più importanti sono sicuramente il Best Player of the Year Award, che premia appunto il miglior giocatore dell’anno, il Best Club of The Year Award che appunto premia il miglior club calcistico.

Globe Soccer Awards – Nomination del Milan

Ecco tutte le nomination per il Milan:

Paolo Scaroni – Presidente dell’anno

– Presidente dell’anno Geoffrey Moncada – Scout dell’anno

– Scout dell’anno Paolo Maldini e Ricky Massara – Direttori dell’anno

e Ricky Massara – Direttori dell’anno Rafael Leao – Miglior giovane dell’anno

– Miglior giovane dell’anno Stefano Pioli – Miglior allenatore dell’anno

– Miglior allenatore dell’anno Milan – Miglior Club dell’anno

Globe Soccer Awards – Tutti i premi vinti dal Milan in passato

Ecco tutti i premi vinti da ex rossoneri nelle precedenti edizioni dei Globe Soccer Awards

2010: Adriano Galliani – Premio speciale alla carriera

2014: Filippo Inzaghi – Premio alla carriera

2018: Zvonomir Boban – Premio alla carriera spaeciale

Giacomo Pio Impastato