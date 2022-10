Gol del Milan da annullare? Marelli fa chiarezza sull’episodio dubbio

Si chiude un intenso primo tempo tra Milan e Juventus. A decidere il match, almeno fino a questo momento, la rete di Fikayo Tomori, pronto a ribattere a rete un tiro di Giroud a pochi passi da Szczesny proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Un gol, però, destinato a suscitare numerose polemiche. Il calcio d’angolo da cui arriva il vantaggio dei rossoneri nasce da un fallo di Theo Hernandez su Cuadrado non sanzionato dal direttore di gara.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marelli ha giudicato così l’operato di Orsato allo scadere del primo tempo:

“Al termine di questo primo tempo tra Milan e Juventus ci sono due episodi da esaminare con attenzione: il primo è il presunto tocco di braccio di Vlahovic. Non è da on field review ma resta comunque un episodio al limite: il braccio è aderente al corpo ma si muove verso il pallone allargandosi anche leggermente. Il secondo episodio, invecec, incide sul gol del Milan: il calcio d’angolo in favore dei rossoneri nasce da un’azione viziata da un fallo di Theo Hernandez ai danni di Cuadrado. Orsato lascia correre, sbagliando, e sugli sviluppi dell’azione si arriva al calcio d’angolo da cui nasce il gol di Fikayo Tomori”.