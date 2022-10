Gran Galà del Calcio, Maldini: “Vi svelo cosa c’è alla base dei nostri successi”

Intervenuto sul palco al Gran Galà del Calcio, Paolo Maldini ha parlato in rappresentanza del Milan, che è stato votato come miglior club della passata stagione. Queste le parole del dirigente rossonero:

Sul club:

“Rappresentare questo grande club è un onore. Come uomo per me è stata una tappa molto importante. Questa squadra ha fatto la storia del calcio italiano, europeo e mondiale”.

Sui consigli ai giocatori:

“Il nostro lavoro, sia da dirigente che da giocatore, è alla base dei nostri successi”

Sulla squadra:

“Di scelte se ne fanno tutti i giorni, legate al futuro del club e anche dei ragazzi. A volte ci dimentichiamo che sono dei ragazzi, e io ho avuto tra l’altro uno dei miei figli nella rosa, quindi so benissimo che cosa vuol dire. Capisco anche le necessità di un giocatore di 18-20 anni in certi momenti, quindi credo che la mia esperienza sia fondamentale”.

Sui suoi interventi durante la settimana:

“Ho la fortuna di poter vedere tutti gli allenamenti. Cerchiamo di intervenire, insieme al mister, nella maniera giusta, senza andare mai oltre. Non c’è un giorno come un altro”.

Sul suo ruolo:

“Dietro la scrivania si soffre di più perché non si gioca e non ci si sfoga”.