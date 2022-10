Il solito Ibra: “Messi, Mbappe e Neymar? Non avete Dio!”

Zlatan Ibrahimovic è fuori dalla scorsa stagione, per via di un problema al ginocchio. Operato a Lione, lo scorso maggio, in artroscopia al ginocchio sinistro per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione.

Gli è stato ricostruito il legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.

L’intervento è perfettamente riuscito e Ibra sta continuando ad allenarsi, con la speranza di poter tornare di nuovo in campo, anche perché non ne vuole sapere di ritirarsi.

Anche lontano dai campi, però, Ibra si fa sentire.

Ibrahimovic snobba il campionato francese

Ibrahimovic continua il recupero

Nell’anteprima dell’intervista rilasciata da Canal + Foot, disponibile martedì e mercoledì, l’attaccante svedese ha parlato della Francia dopo il suo addio al Paris Saint Germain.

Il solito, Ibrahimovic, che parla senza peli sulla lingua: “Da quando ho lasciato la Francia tutto va a rotoli, non c’è niente di cui parlare. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se avete Neymar, Mbappè e Messi questo non vi aiuta: perchè non avete Dio“.