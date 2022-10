Il calciatore di Serie esalta Maignan: “È il più forte al mondo!”

Intervenuto sul profilo Instagram di Lisaoffside, Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha esaltato così un suo collega tra i pali, Mike Maignan, portiere del Milan.

Di Gregorio esalta Maignan, le parole

“I portiere più forti al mondo? Dico Maignan, che già l’anno scorso ha dimostrato di essere un grandissimo portiere, Oblak e Allison. Tutti e tre hanno qualcosa in più. In porta l’aspetto caratteriale fa la differenza, la personalità, la presenza in campo e la fiducia che hanno nei compagni. Quella è una cosa per me molto importante”.

Magic Mike, classificato 25esimo nell’edizione di quest’anno del pallone d’oro, è in questo momento ai box dopo il doppio infortunio prima in Nazionale con la sua Francia e poi in allenamento col Milan. L’ex Lille era partito ancora una volta alla grande in questa stagione, una sicurezza totale per l’intero reparto difensivo del Diavolo. Lo sta sostituendo alla grande però Ciprian Tatarusanu, che sta collezionando più prove sufficienti.

I tifosi aspettano comunque il ritorno di Maignan, previsto per gennaio nonostante qualche speranza di vederlo anche ai Mondiali in Qatar tra qualche settimana. È anche grazie alle sue parte se il club di via Aldo Rossi si è laureato campione d’Italia nella passata stagione.