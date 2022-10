Il giornalista è sicuro: “Al Milan manca una cosa importante!”

Il Milan va, anche quando non è nelle sue serate migliori, come ieri sera a Verona, dove riesce comunque a portare a casa i tre punti.

Dopo il doppio ko in Champions League contro il Chelsea, i rossoneri si prendono rivincite in campionato.

Adesso ci sarà una settimana senza partite, dove si può recuperare un po’, considerando i tantissimi impegni.

Proprio in riferimento a ciò, questa mattina Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, ha parlato del Milan di Pioli che ieri sera ha vinto 2-1 sul campo del Verona.

Getty Images, Verona-Milan

“Il Milan resta la terza forza grazie a una giocata magnifica dei suoi talenti, ma lascia a Verona capitali di energia (e di paura!) lì dove sarebbe dovuta bastare una serata a media intensità. Il problema di Pioli è che, a differenza di Spalletti e anche di Gasperini, non ha ancora ricevuto niente dal mercato“.

“I tempi di maturazione dei Leao e dei Tonali hanno insegnato ad aspettare i frutti dello scouting rossonero, quindi il discorso non riguarda la qualità assoluta dei De Ketelaere, ma il quando si renderanno utili. Un’urgenza, in un panorama di infortunati e affaticati. Ieri Adli è stato impalpabile, Origi è già tanto averlo rivisto, Pobega meno tonico del solito, ha cominciato a farsi apprezzare Thiaw. Ma per reggere il ritmo di Napoli e Atalanta, occorre molto di più”.