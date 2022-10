Il Milan segue l’attaccante del Chelsea: è corsa a due col Napoli

Indubbiamente è quello tra Roma e Napoli di stasera il big match di questa giornata di campionato, inaugurata lo scorso venerdì da quello tra Juventus e Empoli.

Ieri però il Milan di Pioli, grazie alla vittoria del pomeriggio sul Monza, si è avvicinato sempre di più alla vetta della classifica, raggiungendo gli azzurri a quota 26 punti.

Altra partita su cui i rossoneri punteranno gli occhi è quella tra Atalanta e Lazio delle 18:00, perché i nerazzurri sono attualmente a -2 dal Diavolo, ma con una vittoria potrebbero attuare il controsorpasso.

BROJA NEL MIRINO DEL MILAN

In vista della sessione di riparazione di gennaio, intanto, gli uomini del mercato del Milan studiano le prossime mosse da mettere in atto.

Negli ultimi giorni il nome accostato ai rossoneri è quello dell’attaccante del Chelsea Armando Broja, che nella stagione scorsa era in prestito al Southampton.

Come riporta l’esperto Niccolò Ceccarini su un editoriale realizzato per calciomercato.com, il giocatore sta trovando poco spazio nel club, motivo per cui non è da escludere che possa considerare l’addio, e in tal senso Maldini e Massara potrebbero tentare concretamente un affondo.

Sul calciatore albanese, però, pare ci sia da tempo anche il Napoli.

Gabriella Ricci