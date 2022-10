Il Salisburgo ci crede, l’ad: “Contro il Milan succederà per la prima volta nella nostra storia”

Cresce l’attesa in casa Milan in vista del match di Champions League che vedrà i rossoneri affrontare il Salisburgo in un vero e proprio scontro diretto per il passaggio agli ottavi di finale della competizione.

Gli uomini di Stefano Pioli saranno chiamati a reagire dopo la brutta sconfitta di ieri sera in casa del Torino di Juric per 2-1.

D’altra parte, però, anche gli austriaci faranno di tutto per provare a ribaltare i pronostici e portare a casa la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League.

A darne conferma ci ha pensato l’amministratore delegato del Salisburgo Stephan Reiter tramite un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del club campione in carica d’Austria.

“Sarà la trasferta con maggior numero di tifosi della nostra storia”

Queste le parole dell’amministratore delegato austriaco:

“Siamo entusiasti che così tanti tifosi vengano a Milano per sostenere la nostra squadra in una partita così importante. Organizzare questo viaggio con il maggior numero di tifosi che l’FC Red Bull Salzburg abbia mai portato in trasferta è un risultato organizzativo straordinario.

Negli ultimi anni ci siamo ulteriormente sviluppati anche in questo settore insieme al nostro partner Travel Birds e ci aspettiamo una serata indimenticabile allo stadio di San Siro”.

Jaissle avvisa il Milan: “Possiamo spaventarli”

Jaissle, Salisburgo, Milan

Non si sono fatte attendere anche le parole del tecnico del Salisburgo Matthias Jaissle, che ha parlato così dopo la vittoria in campionato contro l’Hartberg:

“Penso che abbiate visto tutti che per larghi tratti della partita la sfida di mercoledì era nelle nostre teste. Andiamo a testa alta a Milano, daremo tutto quello che avremo e potremo: vedremo se basterà o meno.

Confido nel nostro stile di gioco e possiamo spaventarli, anche se sono una squadra di livello mondiale. Abbiamo bisogno di una serata assolutamente perfetta a Milano e magari con loro non al meglio”.