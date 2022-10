In Francia sono sicuri: il PSG ha messo gli occhi sul gioiello del Milan

Il calciomercato non dorme mai, e soprattutto gli osservatori e i dirigenti dei grandi club sono sempre alla ricerca di situazioni favorevoli per portare determinati giocatori alla corte dei propri allenatori.

Come ben sappiamo, il PSG è alla ricerca di un difensore centrale e già dalla scorsa estate i parigini stanno guardando a Milano per quel ruolo con Milan Skriniar che pare essere il primo della lista, ma i parigini però starebbero guardando anche in casa Milan per rafforzare la difesa.

Stando infatti a quanto riportato da Le10Sport, la squadra campione di Francia starebbe pensando anche a Pierre Kalulu per aumentare la qualità del proprio reparto difensivo.

Milan Kalulu PSG

Rinnovo Kalulu, la situazione

I rossoneri però non vogliono privarsi del loro gioiello, e già da tempo stanno discutendo con l’entourage del francese per convincerlo a rinnovare il proprio contratto che scadrà nel 2025.

L’accordo era già stato raggiunto, ma il cambio di procuratore di Pierre ha cambiato completamente la situazione, le due parti però stanno costantemente lavorando per trovare un accordo e continuare insieme.

Sicuramente il Milan non si lascerà sfuggire molto facilmente uno dei perni della squadra che detiene il titolo di Campione d’Italia.

Andrea Mariotti