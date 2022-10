Infortuni Milan, due big vicini al ritorno: la situazione

Per recuperare posizioni per la lotta Scudetto il Milan deve recuperare in primis i giocatori fuori per infortunio.

Mike Maignan, Simon Kjaer e Charles De Ketelaere nella giornata di ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport, si sono allenati da solo e non con la squadra quindi probabilmente salteranno la partita di domani contro l’Hellas Verona del nuovo allenatore Bocchetti.

Il portiere francese ex Lille potrebbe anche idealmente rischiare e giocare la partita, ma considerando i due impegni decisivi in Champions League contro Salisburgo e Dinamo Zagabria sembra difficile che mister Stefano Pioli decida di rischiare.

Infortuni Milan due big

Sicura invece la sua presenza tra una settimana contro il Monza, come per gli altri due rossoneri attualmente vicini al ritorno in campo: Charles de Ketelaere e Simon Kjaer.

Invece Junior Messias potrà tornare in campo già da domani, dopo essere rimasto in panchina nelle ultime patite dei rossoneri, magari anche da titolare considerando che è al momento l’unica opzione sulla fascia destra.

Giacomo Pio Impastato