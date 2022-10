Infortuni, Pioli può sorridere: rientreranno contro il Monza

Risveglio dolce in casa Milan dopo la vittoria di ieri sera contro l’Hellas Verona. Partita non di altissimo livello da parte degli uomini di Pioli, ma le grandi squadra, quando non sono in forma, vincono anche partite del genere.

Non vuole essere un alibi, ma le tante partite ravvicinate e gli infortuni rendono la situazione ancora più problematica.

Proprio in riferimento agli infortuni, però, dopo la pioggia esce sempre il sole e mister Pioli può sorridere.

Infatti, sono vicinissimi al rientro Mike Maignan, Simon Kjaer e Charles De Ketelaere.

Getty Images, Maignan

Stando a quanto riporta questa mattina Tuttosport, Pioli dovrebbe averli tutti e tre a disposizione per la prossima gara di Campionato contro il Monza.

Il match andrà in scena sabato alle 18, a San Siro e, considerando poi la gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria, sarebbe ottimo per il tecnico recuperare forze nuove.

De Ketelaere ha avuto un piccolo problema, risolto in qualche giorno. Si è trattato, infatti, di un semplice risentimento muscolare.

Kjaer, invece, ha dovuto fare i conti con una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, ma è sulla via della guarigione.

Ad avere maggiori problemi è stato Maignan, fermo da circa un mesetto per via dei una lesione muscolo gemello mediale del polpaccio.

Adesso sono pronti a tornare e i tifosi pronti a riaccoglierli in campo.