Infortunio Brahim Diaz: ci sarà con la Dinamo Zagabria? La notizia

Con lo sguardo rivolto ai match tra Atalanta e Lazio e Roma e Napoli, il Milan continua la marcia di avvicinamento alla prossima gara, quella di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Nel successo di ieri pomeriggio contro il Monza però, a tenere i tifosi col fiato sospeso è stata l’uscita anzitempo dal campo del giocatore Brahim Diaz, che ha riportato una contrattura al gluteo. Sostituito nel corso della gara anche Dest, sempre per un problema fisico.

Milan Champions Diaz

LE ULTIME SULLE CONDIZIONI DI BRAHIM DIAZ E DEST

Nonostante tale defezione, però, filtra ottimismo nell’ambiente rossonero in ottica Champions. Per la trasferta di Zagabria, infatti, il trequartista spagnolo potrebbe tonare a disposizione di Stefano Pioli. Questo è quanto emerso dagli esami strumentali svolti nel corso della mattinata. Evitato il peggio anche per Dest: nessun infortunio serio neanche per il difensore, anche se, a differenza del suo connazionale, è probabile che resti fuori dai convocati per la sfida di martedì, fondamentale per il percorso europeo die rossoneri.

Gabriella Ricci