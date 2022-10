Sei qui: Home » Copertina » ULTIM’ORA Milan: pessime notizie per l’infortunio di Calabria, i tempi di recupero

Pessime notizie per Stefano Pioli e per i tifosi del Milan.

Durante la scorsa partita di campionato, contro l’Empoli, Calabria, Kjaer e Saelemaekers sono stati costretti al cambio per infortunio.

Per il belga il responso non è stato positivo, minimo sei settimane di stop, Mondiali a rischio e rientro con il Milan previsto per dopo la sosta.

In base a quanto riportato da Sky Sport, non arrivano notizie confortanti neanche sul fronte Calabria. Il terzino e capitano rossonero, infatti, ha subito una lesione al bicipite della coscia destra, e dovrà stare ai box per almeno 3 mesi.

Calabria Infortunio Milan

Considerando anche il lungo infortunio di Florenzi sarà un mese di fuoco per Pioli, avendo a disposizione il solo Dest, arrivato dal Barcellona, sia nel ruolo di terzino destro sia nel ruolo di alto nei tre, per sostituire gli infortunati Messias e Saelemaekers.

Meno grave del previsto, invece, l’infortunio accusato da Kjaer. Il difensore danese infatti ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, i tempi di recupero sono stimati in quindici giorni.