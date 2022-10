Infortunio De Ketelaere, Pioli preoccupato: l’ha detto sui tempi di recupero!

Charles De Ketelaere non sarà convocato per la sfida di Champions League contro il Chelsea. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in mattinata il fantasista belga avrebbe saltato la seduta d’allenamento con il resto del gruppo a causa di un risentimento muscolare.

Durante la conferenza stampa pre gara, Stefano Pioli è tornato a parlare proprio della questione, confermando il problema e annunciando il suo forfait.

De Ketelaere Pioli

“Charles ha avuto un risentimento, non sarà a disposizione domani, difficilmente contro il Verona. Rientrerà Messias tra i convocati. Domani deciderò la formazione“.

Da valutare dunque la sua presenza anche nella prossima di Serie A contro il Verona. Unica nota positiva per Pioli il rientro di Messias. Con l’assenza del belga, sulla trequarti conferma per Brahim Diaz, reduce da un’ottima prestazione contro la Juventus. A sinistra ci sarà Leao, dubbi invece sull’altra corsia dove potrebbe partire Krunic dal primo minuto.

Per il resto, scelte obbligate: Tatarusanu tra i pali. Difesa a 4 composta da Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo. In mediana agiranno Tonali e Bennacer.