Infortunio dell’ultim’ora nel Milan: non ci sarà contro la Dinamo Zagabria

Assenza in extremis per Pioli. Antonio Mirante, attualmente secondo portiere del Milan, non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria che si terrà questa sera allo stadio Maksimir, in Croazia.

A comunicarlo è il Milan stesso. Il giocatore sarà out a causa di una sindrome influenzale e non siederà nemmeno in panchina.

Nel caso in cui Tatarusanu dovesse accusare un problema, Pioli non potrà dunque fare affidamento su di lui. Ovviamente non ci sarà nemmeno Mike Maignan, che si rivedrà in campo solamente a partire dal 2023.

Mirante Dinamo Milan

In panchina siederanno invece due giovani portieri della primavera, Nava e Jundgal.

Si allunga dunque la lista degli indisponibili in casa Milan. La fortuna non sembra girare nel verso giusto per i rossoneri: saranno out Ibrahimovic, Florenzi, Calabria, Brahim Diaz, Dest, Saelemaekers, Maignan ed ora anche Mirante.

Non ci sarà neanche Tomori per squalifica, vista l’espulsione rimediata nell’ultima sfida contro il Chelsea a San Siro.