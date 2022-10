Infortunio Theo Hernandez, c’è la data del rientro: le ultime

Non un buon momento per il Milan per quanto riguarda gli infortuni. Dopo gli stop di Theo Hernandez e Mike Maignan, la sfida contro l’Empoli ha creato ulteriori problemi ai rossoneri.

Infatti, sono andati ko anche i vari Calabria, Kjaer e Saelemaekers.

Stando a quanto riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, però, ci sarebbero buone notizie per quanto Theo.

Getty Images, Theo Hernandez

Il francese, alle prese con uno stiramento dell’adduttore destro, prosegue il suo percorso di recupero e anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato a Milanello.

Il rientro dovrebbe essere tra il match di campionato di sabato contro la Juventus, e quello successivo di Champions League sempre a San Siro contro il Chelsea.

Secondo la rosea l’ipotesi più probabile è che il francese torni a disposizione per la sfida di ritorno contro gli inglesi, più che contro i bianconeri.

A Milanello, quindi, sperano che il giocatore possa ritornare il prima possibile, c’è bisogno di lui, viste le tante partite da qui alla sosta per il Mondiale.