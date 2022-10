Kessiè torna a San Siro: l’accoglienza dei tifosi dell’Inter

Dopo tanti anni passati nelle fila rossonere, Frank Kessiè è tornato a San Siro in occasione di Inter-Barcellona con la maglia dei blaugrana. La sfida, valida per il girone C di Champions League, è terminata con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie al gol di Calhanoglu.

Serata particolare per il centrocampista ivoriano, che è tornato sul campo che lo ha fatto crescere e maturare, proprio contro il peggior nemico: una sfida dal sapore di derby.

I tifosi nerazzurri non lo hanno risparmiato, anzi. Al momento del suo ingresso, subentrato al minuto 83 al posto di Gavi, San Siro lo ha ricoperto di fischi.

Kessie Inter Barcellona

Fino ad ora pochissimo spazio per lui nelle fila blaugrane. Solo 8 presenze in tutte le competizioni, di cui quasi tutte da subentrato, ed un gol.

Da dire anche che davanti a lui, nella gerarchie di Xavi, ci sono giocatori del calibro di Pedri, Gavi e Busquets.

Servirà ancora del tempo per ambientarsi e vederlo tornare quel giocatore che abbiamo potuto apprezzare con la maglia rossonera.