Kjaer o Kalulu? Pioli ha deciso chi giocherà contro l’Empoli: le ultime

Ancora novità di formazione per il Milan in vista della agar di questa sera contro l’Empoli: secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, Stefano Pioli, dopo avere scelto di schierare Ballo-Touré al posto dell’infortunato Theo Hernandez e Pobega al posto di Bennacer, ha deciso di far giocare dal 1′ anche Pierre Kalulu al posto di Kjaer.

Una scelta dettata, forse, dalla volontà di schierare poi il centrale danese mercoledì sera in Champions contro il Chelsea. Per il resto la formazione rimane invariata rispetto a quella pensata dall’allenatore toscano.

Kalulu

Queste le formazioni che scenderanno in campo alle 20:45:

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti

Il Diavolo vuole riconquistare la vittoria dopo l’ultima gara persa prima della sosta persa per 2-1 contro il Napoli. Al contrario l’Empoli vorrà nuovamente imporsi dopo la vittoria in trasferta con il Bologna.