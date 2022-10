Koulibaly a sorpresa: “Milan? Spero possano farlo i tifosi del Napoli”

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Graham Potter, l’ex Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato in vista della sfida di domani sera in Champions League contro il Milan. Queste le parole del centrale senegalese:

Sul Milan:

“Sono molto forti ed hanno fatto un grande campionato lo scorso hanno. Hanno giocatori pericolosi e di qualità, che hanno già dimostrato il loro valore in Italia. Sono attrezzati sia in attacco che in difesa, e sono abituati a giocare questo tipo di partite. Sappiamo tutto di loro”.

Su Giroud:

Koulibaly, Chelsea-Milan, Giroud

“Ha segnato tante reti ed è sicuramente un giocatore importante che con il duro lavoro ha aiutato il Milan a vincere lo Scudetto. La difesa dovrà essere attente perché è un attaccante pericoloso, capace di segnare in qualsiasi istante. Per noi difensori sarà difficile, ma vogliamo portare a casa i 3 punti”.

Sull’addio al Napoli:

“Devo ammettere che Napoli un po’ mi manca, ma è stata una mia scelta. Ero consapevole che il passaggio dall’Italia all’Inghilterra non sarebbe stato facile, ma avevo voglia di provare questa esperienza a Londra. Sono felice di essere qui. Non sarà una gara semplice, ma abbiamo le chiavi per vincere. Anche il Napoli è riuscito a superare i rossoneri a San Siro e spero che domani saranno con noi anche i tifosi napoletani. Sono un grande tifoso del Napoli e spero che vincano lo Scudetto. Ora però farò di tutto per dare il mio contributo in questo club”.