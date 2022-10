Kvara o Leao? Sabatini risponde, poi sul Milan: “La gente dimentica”

Walter Sabatini, direttore sportivo ed ex calciatore, ha rilasciato un’intervista per il Corriere dello Sport in vista di Roma-Napoli di domenica 23 ottobre.

Nonostante ciò ha rilasciato qualche parola anche sulle altre squadre di Serie A e quindi anche sul Milan.

Kvara o Leao? La risposta di Sabatini

Sul confronto tra Kvaratskhelia e Rafael Leao:

”Leao, ti fa a pezzi, porca miseria. Ma il georgiano è cattivo, determinante, di impatto. Io voto per Kvara. Mi dica Cristiano come ha fatto a pescarlo? Come?”.

Poi sul Milan del suo allievo Massara:

”Non si può ignorare ciò che ha fatto lui, con Maldini. La gente dimentica, ma sono stati capaci di superare l’effetto Rangnick e stringendo i denti, mostrando le competenze, hanno evitato di ritrovarsi fuori. Perché loro erano saltati per aria, eh. Invece: rifatto il Milan, che ha vinto lo scudetto e continua ad essere protagonista. Come vuoi che taccia su Massara?”.

Kvara o Leao: i numeri a confronto

Attualmente in Serie A Khvicha Kvaratskhelia in 10 partite ha collezionato 5 goal e 3 assist, in Champions League invece in 4 partite due goal e 3 assist.

Invece Rafael Leao con il Milan in Serie A ha segnato 4 goal e servito 4 assist in 9 partite, invece in Champions solo due assist in 4 partite.

