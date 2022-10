La frecciata dell’agente: “Ha fatto bene a lasciare il Milan”

Rafaela Pimenta, nota agente calcistica, è stata intervistata in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Tanti i punti toccati, ma quello che ha più fatto scaldare la tifoseria rossonera è stato quello riguardante l’addio di Donnarumma.

Donnarumma dal Milan al Psg, le parole di Rafaela Pimenta

“La scelta di andare al PSG è per me una decisione giusta. Gigio gioca, sta bene e non si lamenta. Ritorno al Milan? Il futuro non si conosce”.

Donnarumma

RAIOLA – “Lavoravo per Rivaldo e Cesar Sampaio, lì ho conosciuto Raiola. Fumava come un matto e faceva mille domande sulla legge, il secondo giorno si è presentato con un calciatore del San Paolo, che doveva andare in Italia, ovvero Montezine. Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare assieme in maniera strutturata e mi ha trovato un punto d’appoggio a Padova, per imparare tutto. Dopo due mesi ero in giro con Mino, ho iniziato subito a lavorare. Il rapporto con lui? Molto intenso, era presente ed esplosivo, si arrabbiava. Quando era nervoso, io ero tranquilla, ma io una volta all’anno mi sfogavo e cambiavo ruolo. Era una persona più tollerante di me. Le ultime parole che mi ha detto? Sono le cose che mi diceva sempre, mi ha chiesto solo questa cosa in vita sua: “Devi essere felice, devi fare il tuo bene”. Le sue battaglie? Nessuna battaglia contro la Fifa, aveva il principio di aver un dialogo e un’opportunità senza pregiudizio per poter fare il nostro lavoro. Non possiamo essere fuori dal sistema, nessuno ci ascolta ma facciamo parte di questo mondo. Siamo un riflesso dei club, bisogna continuare questo dialogo”.

BALOTELLI – “È un ragazzo che fa di testa sua, è sempre stato così, ma lo fa con felicità. Non possiamo sostituirci a lui”.