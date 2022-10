Lazio, Sarri a sorpresa: “Dobbiamo fare come il Milan”

Intervenuto in conferenza stampa prima della delicatissima partita di Europa League contro il Midtjylland, Maurizio Sarri ha parlato del suo progetto alla Lazio facendo anche un riferimento al Milan di Stefano Pioli. Queste le parole del tecnico biancoceleste:

“Non mi sento di dare molto credito alla vittoria di Bergamo, perché credo sia ancora una prestazione occasionale. Ci siamo trovati davanti una squadra forte e con uno stadio pieno, quindi era facile dare il massimo. Il salto di qualità lo faremo quando giocheremo allo stesso modo anche contro squadre quasi retrocesse e con lo stadio praticamente vuoto”.

Poi continua:

Sarri, Lazio, progetto Milan

“Sfide come queste in Europa League ci possono dare o possono togliere, dipende dalla mentalità. Noi dobbiamo fare come il Milan ed il Napoli, che sono prima diventate grandi in Italia, ed ora lo stanno facendo anche in Europa. Differenza di corsa in Europa? Solo lo Sturm Graz all’andata ha avuto dati migliori di noi dal punto di vista atletico“.