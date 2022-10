Chelsea-Milan, tra campo e futuro: è la notte di Leao

Chelsea-Milan sarà una gara dai mille sapori, il big match del girone E della Champions League 2022/2023 sarà a suo modo decisivo per il passaggio del turno. Non solo questo, infatti tra i 22 uomini in campo, i riflettori di Stamford Bride saranno puntati in modo speciale su Rafael Leao, il top player dei rossoneri finito nel mirino dei blues.

Rafael Leao Chelsea Milan

Questa sarà, con ogni probabilità, la notte del talento portoghese, il quale (dopo aver conquistato l’Italia) proverà a sorprendere anche in Europa. Leao è chiamato a trascinare il Milan anche in Champions League, come sta facendo da due anni a questa parte in Serie A. D’altra parte il Chelsea potrebbe studiare ancor più da vicino il possibile colpo per il futuro, a riportarlo è Tuttosport.

Insomma in un modo o nell’altro per il talento ex Sporting Lisbona, questa potrebbe essere una notte davvero speciale. I tifosi del Milan e Stefano Pioli si augurano che ancora una volta possa sorprendere tutti con giocate decisive, un successo in quel di Londra garantirebbe ai rossoneri di mettere un passo agli ottavi di finale di Champions League.