Caressa impressionato da Leao: che paragone!

La prestazione di Rafael Leao contro l’Empoli è stata l’ennesima dimostrazione di quanto sia decisivo questo ragazzo per il Milan. Lo scatto del portoghese al 97esimo, concluso con un brillante pallonetto e la rete del tris rossonero, lo fa sembrare quasi instancabile, come il suo compagno di fascia Theo Hernandez.

La fascia sinistra del Milan fa davvero invidia. A confermarlo anche il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa, che si è espresso in merito ai microfoni di Sky Sport, in vista della gara di mercoledì contro il Chelsea:

“C’è una fascia che manca al Milan. I rossoneri ieri li ho visti un pizzico sotto rispetto alle altre partite, ma credo sia inevitabile… Però quando hai in squadra uno che in partita fa un assist e un gol: pazzesco! La facilità con cui Leao allunga la falcata… C’era uno che si chiamava Juantorena, el Caballo, che faceva gli 800 metri: Leao ha una falcata del genere. Se ne va ai difensori dell’Empoli come se pattinasse sul ghiaccio. Clamoroso”.

Rafael Leao, Milan

Il Milan vuole blindare il suo gioiellino, come annunciato anche da Paolo Maldini qualche giorno fa. Restano in agguato le big europee.

Vittorio Assenza