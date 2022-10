Milan, Leao sempre più devastante: la notizia sul rinnovo

Nel segno di Rafael Leao, il Milan ha ripreso da dove ha terminato la scorsa stagione. I rossoneri infatti navigano nelle zone alte della classifica grazie, soprattutto, ai numeri e alle giocate del portoghese. Le prestazioni sfoderate nell’ultima annata, quella dell’esplosione, hanno generato aspettative importanti attorno al nome del giocatore. Quello di quest’anno dovrà rappresentare il momento della consacrazione, per confermare quanto di buono già dimostrato in passato.

Stefano Pioli si affiderà a lui per guidare il Diavolo alla riconferma in Italia e per puntare ad un piazzamento rispettabile tra le grandi d’Europa. Nelle ultime settimane in particolare, l’ex Sporting Lisbona sta letteralmente trascinando la squadra, che sta macinando punti importanti in ottica scudetto.

Leao rinnovo Milan

Dimostrazioni importanti che portano Maldini & Co. a compiere delle valutazioni sul futuro del classe ’99. Nelle prossime settimane, infatti, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la dirigenza milanese presenterà una proposta di rinnovo contrattuale vicina ai 7 milioni di euro. Uno sforzo economico importante, data la politica societaria, che consentirebbe ai Campioni d’Italia di blindare il proprio gioiello. Sarà importante, ovviamente, la volontà di Leao di proseguire la propria avventura col club che lo ha reso grande.

Sullo sfondo monitora la situazione Chelsea, prossimo avversario di Champions League. A meno di un’offerta importante, però, l’attaccante difficilmente lascerà Milano. Per dormire sogni tranquilli, dunque, il Milan studia la tattica per il prolungamento. Aggiornamenti previsti nelle prossime settimane.

Elio Granito