Maignan salta anche il Verona: c’è la data del rientro

In casa Milan, dopo la sconfitta contro il Chelsea, testa al campionato. Domenica sera i rossoneri saranno impegnati a Verona e vorranno dimenticare subito il ko in Champions League.

Dopo la sconfitta dell’andata contro il blues è arrivata la vittoria convincente contro la Juventus, la speranza è che possa ripetersi la stessa cosa anche contro gli scaligeri, i quali non stanno vivendo un buon momento.

Mister Pioli dovrà preparare l’undici da schierare in campo, considerando le tante partite ravvicinate e anche i diversi infortuni che hanno colpito la squadra, tra questi Mike Maignan, uno dei leader dei rossoneri.

Il portierone francese, stando a quanto scrive Tuttosport, salterà anche la sfida di domenica.

Maignan “è clinicamente guarito e aspetta il via libera dai medici per tornare ad allenarsi in gruppo“, scrive il quotidiano torinese.

Il suo rientro è previsto per Milan-Monza del 22 ottobre.

Buone notizie, quindi per Pioli e non solo, dato che si avvicina il suo ritorno in campo.