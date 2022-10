Maldini esce allo scoperto su Leao: novità sul rinnovo

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Chelsea-Milan, Paolo Maldini ha parlato così della sua squadra:

“Abbiamo tanti giocatori infortunati, tra l’altro alcuni anche molto gravi. Tre giocatori che si sono fatti male recentemente saranno disponibili soltanto a partire da gennaio. Ma quello che abbiamo sempre fatto in questi due anni e mezzo, anche attraversando il complicato periodo del Covid, è stato non cercare scuse: abbiamo questa idea di rendere tutti protagonisti, e penso che questo sia anche uno dei nostri segreti. Cosa vorrei vedere quest’anno? La squadra anche l’anno scorso è stata molto coraggiosa. La cosa più difficile quando si vince una volta è riconfermarsi, quindi mi aspetto di vedere la conferma del nostro valore nel campionato italiano e superare il turno in Champions League. È difficile, perché bisogna mantenere sempre una soglia molto alta, e partire da favorito è sempre più complicato“

Maldini Chelsea Milan

“La partita contro il Chelsea? Se noi prendiamo paura e non siamo aggressivi ci snaturiamo. La crescita passa anche attraverso partite così difficili: magari la perdi, ma giochi con l’idea di competere. Non deve esserci mai l’idea di inadeguatezza, neanche di fronte ad una squadra campione del mondo”

Il direttore sportivo rossonero è poi tornato a parlare anche di Leao e del suo possibile rinnovo:

“Leao è un talento grezzo. È arrivato che aveva 20 anni. Io quando avevo la sua età non avevo la sua sicurezza. Sono comunque ragazzi che arrivano a vestire maglie pesanti quando sono molto giovani e hanno sempre bisogno di sostegno. La volontà di rinnovare c’è, come c’è voglia di rinnovare anche Bennacer e Kalulu. Naturalmente poi bisognerà sedersi al tavolo. Anche per il completo sviluppo di Rafa, credo il Milan al momento sia la soluzione migliore per lui”.