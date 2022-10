Materazzi punge il Milan: “Ringraziamo i cugini chiacchieroni per aver lasciato Calhanoglu”

Oggi ad un solo punto dagli ottavi di Champions League, il Milan continua la marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato, quello in programma domenica a Torino contro i granata.

Dopo aver calato il poker in Europa alla Dinamo Zagabria, la squadra di Pioli, attualmente a soli 3 punti in classifica dal Napoli capolista, torna a fare sul serio anche in Serie A, dove vincere non rappresenta un’opzione, ma l’unico risultato possibile.

Materazzi Milan Calhanoglu

Che stoccata di Materazzi ai rossoneri!

Nell’estate del 2021 è stato uno dei trasferimenti di mercato più chiacchierati quello di Calhanoglu dal Milan all’Inter, certamente per via della forte rivalità tra i due club, e dopo oltre un anno continua a far discutere.

Questa volta sull’argomento ha detto la sua Marco Materazzi, che ai microfoni di Inter Tv ha lanciato una vera e propria stoccata ai rossoneri: “Dobbiamo ringraziare i cugini che ce l’hanno lasciato e che chiacchierano. Dobbiamo ringraziare lui che è un ragazzo che parla poco ma fa i fatti. Corre, è determinato, non ha paura ad andare in tackle. Ha permesso a Brozovic di recuperare con calma, senza forzare. Ben vengano giocatori come lui“.

Gabriella Ricci