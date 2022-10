Milan-Monza, Pioli ci pensa: potrebbe partire titolare

Stefano Pioli è a lavoro per preparare al meglio la prossima partita di campionato. Sabato, alle ore 18.00, andrà in scena la sfida tra il Milan e il Monza.

Partita speciale per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, una vita passata in rossonero e adesso al timone del club brianzolo.

Da non sottovalutare la squadra di Raffaele Palladino che, dopo un uìinizio di stagione difficile, ha risalito la china proprio grazie al nuovo tecnico.

Tre vittorie e una sconfitta in quattro giornata di Serie A e una entusiasmante vittoria ieri sera contro l’Udinese in Coppa Italia.

Proprio per questo, i rossoneri dovranno fare del loro meglio e non sottovalutare la compagine lombarda.

Messias titolare contro il Monza?

Getty Omages, Messias, Milan, Monza

Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, Pioli starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Junior Messias.

Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi giorni, il brasiliano ex Crotone è pronto a tornare in campo.

Ormai sembra pronto, soprattutto dopo le due convocazioni con Chelsea, in Champions League e Verona in campionato.

Nonostante le due convocazioni non è sceso ancora in campo, quindi, molto probabile che lo faccia contro il Monza, addirittura dall’inizio