Milan, a dicembre via un dirigente rossonero: la notizia!

Il 5 dicembre sarà una data importante per i cambiamenti in corso nella dirigenza del Milan. In quel preciso giorno, infatti, l’attuale amministratore delegato dei rossoneri lascerà la società, proprio nel giorno del suo quarto anniversario nella gestione milanista.

Si tratta di Ivan Gazidis. Una decisione, come riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, presa nell’ultimo CdA per la nomina dei nuovi consiglieri del club a seguito della cessione della maggioranza a RedBird. La società presieduta da Gerry Cardinale, infatti, non confermerà Gazidis come ad della propria gestione.

Gazidis Milan Dirigente

Chi andrà quindi al posto del dirigente sudafricano? Non vi sono ancora certezze, ma il nome più accreditato sembra essere quello di Giorgio Furlani, già membro del CdA rossonero. Paolo Scaroni è stato invece confermato presidente del Milan, con posti a sedere anche per Stefano Coricio e Gordon Singer, figlio del fondatore di Elliot, Paul Singer.

I nuovi membri, provenienti da RedBird, sono invece Isaac Halyard, Alec Scheine e Niraj Shah, oltre ovviamente a Gerry Cardinale. Una vera e propria rivoluzione è quindi in corso nei piani alti della società milanese.