Milan beffato? La Juve piomba sull’obiettivo di mercato dei rossoneri

Il mercato invernale del Milan rischia di scontrarsi con quello di un’altra big del nostro campionato. L’emergenza in difesa del club rossonero hanno fatto scattare un allarme nella testa di Maldini e Massara, che sono pronti a tornare a investire sul reparto difensivo. Con Gabbia destinato all’addio, se non a gennaio, a giugno e con Kjaer, Calabria e Florenzi (in particolare quest’ultimo) spesso fermi ai box, il Milan tenterà l’assalto ad un centrale di difesa.

Kiwior Milan Juventus mercato

Un vecchio pallino del Diavolo però è entrato nel mirino della Juventus. I bianconeri avrebbero messo gli occhi Jakub Kiwior, difensore centrale classe 2000 dello Spezia e della nazionale polacca, già per la sessione invernale di calciomercato: stando a quanto riportato da “Il Secolo XIX”, il club ligure sarebbe pronto a trattare la cessione del cartellino del giocatore, valutato, però, non meno di 10 milioni di euro. Kiwior è seguito tra le altre squadre anche dalla Roma. Sarà quindi una corsa a tre per una delle promesse più interessanti del nostro calcio.