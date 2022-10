“Il Milan passerà i gironi, un aspetto potrà fare la differenza”: il giornalista è sicuro

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a voltare pagina in Champions League dopo la drammatica sconfitta di ieri sera contro il Chelsea, ormai capolista del girone.

Il destino del girone continua ad essere nelle mani dei rossoneri che, al momento, sono obbligati a vincere gli ultimi due match contro Dinamo Zagabria e Salisburgo per sperare in una qualificazione.

Le due sconfitte contro i Blues potrebbero risultare decisive per tutti, forse non per il Milan che, secondo quanto affermato da Marco Bucciantini dagli studi di Sky Sport, ha ancora molte chance di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea.

Milan Chelsea Bucciantini

Il noto opinionista e giornalista si è detto fiducioso di un possibile passaggio del girone da parte degli uomini allenati da Stefano Pioli, soprattutto dopo l’ultima prova offerta in 10 uomini.

LE DICHIARAZIONI

“Andare avanti in Champions? Sono convinto che il Milan ce la farà, perchè anche ieri in 10 ha dimostrato che c’è qualcosa. Sono stati pericolosi in 10 contro una delle squadre più forti d’Europa, quindi sono convinto che quello che il Milan è adesso, e con il potenziale che avrà quando recupererà un po’ di giocatori, potrà bastare per fare la differenza nel girone di Champions“.