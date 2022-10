Champions, il passaggio del turno resta nelle mani del Milan: i possibili incastri

Il Milan ha perso per 2 – 0 il confronto casalingo contro il Chelsea. Le reti di Jorginho e Aubameyang hanno affondato la squadra di Pioli che è scivolata al terzo posto nel girone.

La qualificazione agli ottavi è a rischio dopo le due sconfitte contro gli inglesi ma i rossoneri possono ancora passare il turno.

Il pareggio fra la Dinamo Zagabria e il Salisburgo è l’unica buona notizia per il Milan, come riporta anche il Corriere della Sera. Questo perchè la classifica attuale lascia il Milan padrone del proprio destino europeo.

Milan Chelsea Champions League

Agli uomini di Pioli infatti sarà sufficiente battere sia Dinamo Zagabria che Salizburgo per avere la certezza aritmetica della qualificazione.

Conquistare sei punti in due partite non sarà per niente semplice perchè i rossoneri troveranno due avversari agguerriti. La qualificazione è ancora possibile per tutte le concorrenti quindi nessuno può permettersi errorri.

Le avversarie per il secondo posto però sono senza dubbio più abbordabili del Chelsea e il Milan ha tutte le carte in regola per portare a casa la qualificazione nonostante il deludente risultato di ieri sera.

Francesco Buffa