Crollo Milan, il discorso qualificazione ora si complica

Ieri sera il Milan è caduto in casa contro il Chelsea, cedendo i tre punti agli inglesi per la seconda volta consecutiva.

I rossoneri erano chiamati a riscattarsi dopo i tre gol presi a Stamford Bridge ma la partita è subito sfuggita di mano agli uomini di Pioli che, dopo soli venti minuti, si sono ritrovati a giocare in dieci e sotto di un gol.

L’espulsione di Tomori è stata senza dubbio un punto di svolta della partita, perchè ha permesso ai Blues di portarsi in vantaggio e ha seriamente penalizzato le possibilità dei Campioni d’Italia.

Milan Chelsea Champions

Il Milan ha comunque provato diverse volte a raddrizzare la partita ma ha dovuto arrendersi sotto i colpi di Jorginho e Aubameyang, che hanno portato il risultato sullo 0-2 già dopo i primi 45′ minuti di gioco.

Giocare con l’uomo in meno per la maggior parte della partita ha sicuramente penalizzato i rossoneri e le polemiche contro le decisioni arbitrali sono all’ordine del giorno.

Tuttavia le recriminazioni non possono aiutare la squadra di Pioli, che dopo le due sconfitte subite per mano degli inglesi si ritrova al terzo posto nel girone.

La qualificazione agli ottavi di Champions League non è più così scontata e il Milan dovrà giocarsi il tutto e per tutto nelle ultime due partite contro Salisburgo e Dinamo Zagabria per assicurare il passaggio del turno.

Francesco Buffa