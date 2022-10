Sei qui: Home » Copertina » Tegola per Potter: il difensore è costretto a uscire dal campo

Il primo tempo di Chelsea Milan sta andare agli archivi con il Chelsea che in questo momento sembra dominare sia sul piano fisico che su quello del gioco.

Non è però tutto oro ciò che luccica per il tecnico dei blues Graham Potter, che nel corso del match ha perso uno dei suoi difensori titolari: Wesely Fofana.

Il francese, dopo aver segnato il gol dell’1-0, è stato costretto ad uscire a seguito di un contrasto di gioco con Rafael Leao.

Chelsea Milan Fofana

Ancora un infortunio quindi per il giovane francese aveva già subìto un grave infortunio al ginocchio che lo aveva tolto dal terreno di gioco per gran parte della scorsa stagione.

Al suo posto è entrato Trevor Chalobah che agirà nella posizione ricoperta proprio dal giovane centrale francese.

Brutta notizia quindi per Potter e per il Chelsea soprattutto in vista dei prossimi impegni.

Nei prossimi giorni sapremo sicuramente di più, anche in vista dell’imminente ritorno di martedì prossimo in quel di San Siro dove una moltitudine di tifosi rossoneri saranno pronti a sostenere il diavolo

Andrea Mariotti