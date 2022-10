Youth League, Milan-Chelsea 3-1: si decide tutto nel finale!

Forte pressione del Chelsea ad inizio partita, con i rossoneri che fanno fatica a far circolare il pallone con serenità.

Partita ancora bloccata dopo i primi 20 minuti, senza particolari occasioni da entrambe le parti: i ragazzi di Abate che provano a mantenere il possesso per fare la partita, ma l’intensità messa in campo dai Blues rende tutto più complicato.

Lazetic costretto al cambio alla mezz’ora per un problema muscolare. Al suo posto subito dentro Chaka Traoré.

Al 38′ occasione per il Chelsea, con l’attaccante che entra in area, va verso il fondo e tenta la conclusione da posizione defilata: Nava copre bene il palo e mette in corner.

Cambio anche nel Chelsea: esce Tauriainen ed entra Thomas.

44′ occasione Chelsea con un gran tiro da lontano di Mendel-Idowu: la palla sfiora la traversa e finisce sul fondo.

46′ palla gol per il Milan: Traoré fa girare palla e serve Bakoune. Il terzino lascia partire un gran cross che finisce sulla testa di Zeroli a centro area: salva Curd.

Una partita che si accende nei minuti finali della prima frazione, quando i Blues provano a cercare la via della rete con più insistenza.

Youth League Milan

SECONDO TEMPO

56′ occasione Chelsea con il pericoloso tiro dal limite di Webster, che accarezza la parte laterale della rete difesa da Nava.

59′ palla gol Milan: El Hilali entra in area e prova la conclusione da posizione defilata, salva tutto il difensore, che devia il pallone e mette in corner.

63′ GOL MILAN! Tutto nasce da un calcio di punizione, da posizione ravvicinata ma laterale. Traoré serve El Hilali che tenta la rasoiata dal limite, Curd para ma non trattiene ed Alesi è subito pronto per il tap-in vincente: 1-0 Milan.

74′ Altra occasione Milan, questa volta da calcio d’angolo: Zeroli prende il tempo in area e stacca perfettamente, grande salvataggio di Curd.

84′ GOL CHELSEA: fallo di mano in area di Simic, dal dischetto Webster spiazza Nava: 1-1

87′ GOL MILAN! Bozzolan recupera palla, s’invola sulla fascia di sinistra, l’inserimento di Longhi è decisivo: tiro sul secondo palo e portiere battuto.

90′ GOL MILAN! Diagonale stratosferico di Gabriele Alesi che chiude la pratica Chelsea e si concede la doppietta: 3-1 Milan.

90+4′ Triplice fischio. Milan 3-1 Chelsea, grande prova per i ragazzi di mister Ignazio Abate.