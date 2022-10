Coppa Italia, il Milan è agli ottavi: oggi la scoperta dell’avversario

Sono passati ormai quasi 10 anni dall’ultimo trionfo in Coppa Italia del Milan. Era la stagione 2002-2003, quando i rossoneri allenati da Carlo Ancelotti batterono la Roma in finale e conquistarono la quinta Coppa Italia della storia del club. Anche quest’anno, però, la competizione per gli uomini di Stefano Pioli è ormai alle porte. Questa sera, infatti, scopriremo quale sarà l’avversaria del Milan agli ottavi di finale.

Juric Torino Cittadella

A giocarsi un posto per la fase ad eliminazione diretta saranno un club di Serie A e uno di Serie B: da una parte ci sarà il Torino di Ivan Juric, mentre dall’altra il Cittadella di Edoardo Gorini. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento molto simile: il Toro non vince in campionato da ben cinque partite e sopratutto è reduce dalla sconfitta nel derby contro la Juventus, il Cittadella invece ha ottenuto due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro giornate di Serie B.

Sulla carta appare ovviamente una gara tutta a favore del Torino. Occhio, però, perché negli ultimi anni abbiamo visto come più volte diverse squadre di Serie B siano riuscite a sorprendere tutti e ad imporsi sui club della Serie A. Il Milan osserverà attentamente. Appuntamento, dunque, al prossimo 11 o 18 gennaio del 2023.

Nicola Morisco